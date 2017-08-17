Акаев и Сидорюк вошли в тренерский штаб Скрипченко в "Анжи"

В тренерский штаб Вадима Скрипченко в "Анжи" вошли Арсен Акаев и Вячеслав Сидорюк, сообщает официальный сайт клуба. Ранее Акаев возглавлял "Анжи-2", а Сидорюк был его помощником.
Сейчас главным тренером "Анжи-2" стал Анзур Садиров, а Алияр Исмаилов стал тренером клуба.
Напомним, что после поражения от "Динамо" (1:3) в матче 6-го тура чемпионата России с поста главного тренера "Анжи" подал в отставку Александр Григорян, на смену которому пришел Скрипченко.
Дополнительная информация
http://www.fc-anji.ru/news/ru/club_news/akaev_vernulsja_v_trenerskij_shtab_anji170817/