Акаев и Сидорюк вошли в тренерский штаб Скрипченко в "Анжи"

В тренерский штаб Вадима Скрипченко в "Анжи" вошли Арсен Акаев и Вячеслав Сидорюк, сообщает официальный сайт клуба. Ранее Акаев возглавлял "Анжи-2", а Сидорюк был его помощником.

Сейчас главным тренером "Анжи-2" стал Анзур Садиров, а Алияр Исмаилов стал тренером клуба.

Напомним, что после поражения от "Динамо" (1:3) в матче 6-го тура чемпионата России с поста главного тренера "Анжи" подал в отставку Александр Григорян, на смену которому пришел Скрипченко.