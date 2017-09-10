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20:55 | Футбол — РФПЛ

"Ахмат" не позволил "Локомотиву" выйти в лидеры чемпионата

"Локомотив" Юрия СЕМИНА упустил возможность стать единоличным лидером. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
"Локомотив" Юрия СЕМИНА упустил возможность стать единоличным лидером. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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В матче 9-го тура премьер-лиги "Ахмат" на своем поле вырвал ничью с "Локомотивом" – 1:1. На 55-й минуте защитник грозненцев Родолфу отправил мяч в свои ворота. Но за шесть минут до конца основного времени хозяев от поражения спас Раванелли.

Эта осечка не позволила железнодорожникам обойти "Зенит" и подняться на первое место в таблице. Столичная команда осталась на второй строчке. "Ахмат" идет седьмым.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Ахмат" (Грозный) – "Локомотив" (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: Родолфу, 55 - в свои ворота (0:1). Раванелли, 84 (1:1).

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Родолфу, Мохаммади, Швец, Исмаэл, Иванов (Раванелли, 82), Бериша (Лео Жаба, 61), Мбенг (Садаев, 61), Митришев.

"Локомотив": Гильерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Фарфан, И.Денисов, Ант.Миранчук (Баринов, 82), Фернандеш, Ал.Миранчук, Игнатьев, Эдер (Тарасов, 63).

Предупреждения: Лео Жаба, 66. Исмаэл, 90+4. Семенов, 90+5.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

10 сентября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Трансляция матча "Ахмат" - "Локомотив"

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (11)
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serzheo

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)_____))) Да, да кстати. Там уже заголовки летели.... Но не судьба. И вот почему...

21:12

гаттузо туп

Thomas-Boy-///Так то,если че-зараза питерская...)))

21:10

вояка

В этом туре оба лидера тормознули .... тем интересней будут следующие игры. Удивило сегодня качество газона; большие проплешины, дёрн из земли вылетает ..... удивительно, ведь ещё только сентябрь, да к тому же в этих южных местах. Что с полем случилось-то?

21:09

Thomas_Boy_

Судья продажная! Московитая зараза! Позорище! "Ахматушка" молодец! Боролся до конца!

21:07

foreverCSKAforever

Братья Миранчуки отправляются в символическую сборную тура к Дзюбе и Кокорину.

21:04

Millwall82

Ну вот и славно. Зенит на первом месте. И это главное.

21:04

реал курит,свиньи рулят

Раванелли,это тот седовласый из Ювентуса,которому щас лет 55?

21:03

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

зато срамтак-експрэсс так этого хотел... ажно на "морде" уже напечатать успели мол Локо выходит в лидеры. клованы)).

21:01

Slim Taller

Гол из явного офсайда.

21:00

Perry_Garr

сколько Безбородов получил от Лоxoмoтивa??

21:00

Jean4

Хех, Палыч на шару очёчко получил. Родольфо сам себе забил, при том что там еще и чистый офсайд был, также как у Мбенга минутой ранее.

20:58