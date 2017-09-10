"Ахмат" не позволил "Локомотиву" выйти в лидеры чемпионата

В матче 9-го тура премьер-лиги "Ахмат" на своем поле вырвал ничью с "Локомотивом" – 1:1. На 55-й минуте защитник грозненцев Родолфу отправил мяч в свои ворота. Но за шесть минут до конца основного времени хозяев от поражения спас Раванелли.

Эта осечка не позволила железнодорожникам обойти "Зенит" и подняться на первое место в таблице. Столичная команда осталась на второй строчке. "Ахмат" идет седьмым.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Ахмат" (Грозный) – "Локомотив" (Москва) – 1:1 (0:0)

Голы: Родолфу, 55 - в свои ворота (0:1). Раванелли, 84 (1:1).

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Родолфу, Мохаммади, Швец, Исмаэл, Иванов (Раванелли, 82), Бериша (Лео Жаба, 61), Мбенг (Садаев, 61), Митришев.

"Локомотив": Гильерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Фарфан, И.Денисов, Ант.Миранчук (Баринов, 82), Фернандеш, Ал.Миранчук, Игнатьев, Эдер (Тарасов, 63).

Предупреждения: Лео Жаба, 66. Исмаэл, 90+4. Семенов, 90+5.

Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).

10 сентября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".

Трансляция матча "Ахмат" - "Локомотив"