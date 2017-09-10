"Ахмат" не позволил "Локомотиву" выйти в лидеры чемпионата

В матче 9-го тура премьер-лиги "Ахмат" на своем поле вырвал ничью с "Локомотивом" – 1:1. На 55-й минуте защитник грозненцев Родолфу отправил мяч в свои ворота. Но за шесть минут до конца основного времени хозяев от поражения спас Раванелли.
Эта осечка не позволила железнодорожникам обойти "Зенит" и подняться на первое место в таблице. Столичная команда осталась на второй строчке. "Ахмат" идет седьмым.
Чемпионат России
Премьер-лига
9-й тур
"Ахмат" (Грозный) – "Локомотив" (Москва) – 1:1 (0:0)
Голы: Родолфу, 55 - в свои ворота (0:1). Раванелли, 84 (1:1).
"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Родолфу, Мохаммади, Швец, Исмаэл, Иванов (Раванелли, 82), Бериша (Лео Жаба, 61), Мбенг (Садаев, 61), Митришев.
"Локомотив": Гильерме, Пейчинович, Михалик, Кверквелия, Фарфан, И.Денисов, Ант.Миранчук (Баринов, 82), Фернандеш, Ал.Миранчук, Игнатьев, Эдер (Тарасов, 63).
Предупреждения: Лео Жаба, 66. Исмаэл, 90+4. Семенов, 90+5.
Судьи: БЕЗБОРОДОВ (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Назаров (Невинномысск).
10 сентября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена".
Трансляция матча "Ахмат" - "Локомотив"
Г⚽⚽⚽⚽⚽Л! @fclokomotiv#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #АхматЛоко 0:1 56' Родолфо (автогол) pic.twitter.com/P0C2yvTuON– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 сентября 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @akhmatgrozny#НашФутбол #РФПЛ. 9-й тур. #АхматЛоко 1:1 84' Раванелли pic.twitter.com/sOB0KZzQel– РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 10 сентября 2017 г.
serzheo
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)_____))) Да, да кстати. Там уже заголовки летели.... Но не судьба. И вот почему...
21:12
гаттузо туп
Thomas-Boy-///Так то,если че-зараза питерская...)))
21:10
вояка
В этом туре оба лидера тормознули .... тем интересней будут следующие игры. Удивило сегодня качество газона; большие проплешины, дёрн из земли вылетает ..... удивительно, ведь ещё только сентябрь, да к тому же в этих южных местах. Что с полем случилось-то?
21:09
Thomas_Boy_
Судья продажная! Московитая зараза! Позорище! "Ахматушка" молодец! Боролся до конца!
21:07
foreverCSKAforever
Братья Миранчуки отправляются в символическую сборную тура к Дзюбе и Кокорину.
21:04
Millwall82
Ну вот и славно. Зенит на первом месте. И это главное.
21:04
реал курит,свиньи рулят
Раванелли,это тот седовласый из Ювентуса,которому щас лет 55?
21:03
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
зато срамтак-експрэсс так этого хотел... ажно на "морде" уже напечатать успели мол Локо выходит в лидеры. клованы)).
21:01
Slim Taller
Гол из явного офсайда.
21:00
Perry_Garr
сколько Безбородов получил от Лоxoмoтивa??
21:00
Jean4
Хех, Палыч на шару очёчко получил. Родольфо сам себе забил, при том что там еще и чистый офсайд был, также как у Мбенга минутой ранее.
20:58