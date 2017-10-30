"Ахмат" и "Анжи" сыграли вничью, обменявшись голами в компенсированное время

"Ахмат" на своем поле сыграл вничью с "Анжи" (1:1) в последнем матче 15-го тура и первого круга чемпионата России. На гол защитника хозяев Вилькера Анхеля на 90+3-й минуте игры гости ответили точным ударом Павла Яковлева на 90+6-й.
Отметим, что в пяти предыдущих играх грозненцы одержали одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев три поражения. Махачкалинцы за аналогичный период одержали одну победу, дважды сыграли вничью и уступили в двух встречах.
После 15 туров "Ахмат" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 18 очков. "Анжи" располагается на 15-й позиции (13 баллов).
Чемпионат России
Премьер-лига
15-й тур
"Ахмат" (Грозный) - "Анжи" (Махачкала) - 1:1 (0:0)
Голы: Анхель, 90+3 (1:0). Яковлев, 90+6 (1:1).
"Ахмат": Гудиев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайю, Уциев, Швец, Исмаэл, Роши (Лео Жаба, 55), Митришев (Бацуев, 84), Бериша, Садаев (Мбенг, 46).
"Анжи": Лория, Яковлев, Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Хубулов (Гулиев, 64), Бакаев, Афонин, Маркелов, Данченко, Прудников (Долгов, 88).
Предупреждения: Брызгалов, 87. Яковлев, 87. Бериша, 87. Мбенг, 90+5.
Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все - Москва).
30 октября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 16372 зрителя.
Thomas_Boy_
Ахмат велик!
22:30
Thomas_Boy_
.
22:19
Thomas_Boy_
Тут всякие колобастые кафиры умничать решили... Так я им так скажу: Горные Орлы договорняки не катают! Игра честный был!
22:19
Luchezarny
не забывайте версию про ставки.............
22:19
Юный Люцифер
ненавистник_политпроектов И, повторюсь, махачкалинцам ничья погоды не сделала. Что одно очко, что ни одного, все равно они остались в зоне вылета
22:16
Паснаход
А как будто на 69-ой.
22:15
ненавистник_политпроектов
Одни кискаболы комментируют. Гол был забит за минуту до окончания добавленного времени. Пока чечены праздновали гол, минута это прошла. Судья дал возможность дагам на последнюю атаку. В этой атаке они заработали штрафной. Любой судья на месте Карася дал бы возможность пробить этот штрафной. Даже если к нему даги готовились бы не 1 минуту, а 10 минут! И гол был забит именно со штрафного. Что касается договорняка, то тут уже правильно заметили, что лучше договориться по победе у себя на поле и получить 3 очка, чем скатать ничью. Но ваше кискабольство и имбецильность никогда вам не позволит рассуждать адекватно!
22:13
Юный Люцифер
Если бы это был договорняк, то Анжи бы выиграл, махачкалинцам три очка нужнее были, так как они в зоне вылета находятся, так что им что одно очко, что ни одного без разницы
22:10
Perry_Garr
и где мой комментарий? я не матерился, С-Э и других участников обсуждения не оскорблял, ссылки на сайты не давал..
21:57
Perry_Garr
semyonovmaxim Похоже должна была быть братская ничья))) А тут случайно забили....без команды сверху.... пришлось играть до тех пор пока не получилось пропустить!!! 21:37 ========== братская ничья? это как братская ничья в матче спартак-зенит или цска-спартак, чтобы ты понял тупость своего коммента! а почему переиграли - то вопросы к судье фифа!! и вопросы есть!!
21:52
rusfed 2.0
Кадыров уже запросил у федерального бюджета индексации субсидий. Коэффициент 5,95 хочу, сказал. Ну ладно, пусть будет по-вашему, пусть 5,00, потом добавил
21:42
Vedi
С какого перепугу судья на добавленное время 3 минуты - добавляет ещё 3 минуты .
21:41
Нефилим
если уж катать договорняк - то по победе каждая команда. тогда будет по 3 очка. а если 2 ничьи - то только по 2 очка. И чечены с дагестанцами друг друга не очень любят...
21:41
Luchezarny
Колобок ты часом ветку не перепутал ??? Ты вроде на формуле обычно сидишь и Квятыча чморишь)))))))))))
21:40
semyonovmaxim
Похоже должна была быть братская ничья))) А тут случайно забили...без команды сверху. пришлось играть до тех пор пока не получилось пропустить!!!
21:39
semyonovmaxim
Похоже должна была быть братская ничья))) А тут случайно забили....без команды сверху.... пришлось играть до тех пор пока не получилось пропустить!!!
21:37
diskmen
Карасёв принципиальный судья.Другой бы дал свисток после гола Терека,а он продолжил матч.Кадырову не позавидуешь.Поменял Рахимова на Кононова,а результат ещё хуже.
21:36
КолобокКолобков
Как-бы ничего страшного,что судья-то добавил только 3 минуты))) В наке такеи матчи называют кавказус договорониус. Терек сам случайно забил и всем пришлось ждать, пока онжи сравняет...Можно только стоя аплодировать таким матчам в рфпл. Без них мы бы потеряли всю свою соль...
21:35
Luchezarny
брахмапутра))
21:34
dintos
Почему не полчаса добавили?Судейка ждал,пока даги не сравняют.Договорняк скатали,жулики...
21:31