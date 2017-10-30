21:24 | Футбол — РФПЛ

"Ахмат" и "Анжи" сыграли вничью, обменявшись голами в компенсированное время

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"Ахмат" на своем поле сыграл вничью с "Анжи" (1:1) в последнем матче 15-го тура и первого круга чемпионата России. На гол защитника хозяев Вилькера Анхеля на 90+3-й минуте игры гости ответили точным ударом Павла Яковлева на 90+6-й.

Отметим, что в пяти предыдущих  играх грозненцы одержали одну победу, один раз сыграв вничью и потерпев три поражения. Махачкалинцы за аналогичный период одержали одну победу, дважды сыграли вничью и уступили в двух встречах.

После 15 туров "Ахмат" располагается на 9-й строчке в турнирной таблице премьер-лиги, набрав 18 очков. "Анжи" располагается на 15-й позиции (13 баллов).

Чемпионат России

Премьер-лига

15-й тур

"Ахмат" (Грозный) - "Анжи" (Махачкала) - 1:1 (0:0)

Голы: Анхель, 90+3 (1:0). Яковлев, 90+6 (1:1).

"Ахмат": Гудиев, Семенов, Анхель, Филипе Сампайю, Уциев, Швец, Исмаэл, Роши (Лео Жаба, 55), Митришев (Бацуев, 84), Бериша, Садаев (Мбенг, 46).

"Анжи": Лория, Яковлев, Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Хубулов (Гулиев, 64), Бакаев, Афонин, Маркелов, Данченко, Прудников (Долгов, 88).

Предупреждения: Брызгалов, 87. Яковлев, 87. Бериша, 87. Мбенг, 90+5.

Судьи: КАРАСЕВ. Аверьянов, Калугин (все - Москва).

30 октября. Грозный. Стадион "Ахмат Арена". 16372 зрителя.

Турнирная таблица - здесь

Ахмат - Анжи

 

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2017-2018/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 15-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (20)
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Thomas_Boy_

Ахмат велик!

22:30

Thomas_Boy_

.

22:19

Thomas_Boy_

Тут всякие колобастые кафиры умничать решили... Так я им так скажу: Горные Орлы договорняки не катают! Игра честный был!

22:19

Luchezarny

не забывайте версию про ставки.............

22:19

Юный Люцифер

ненавистник_политпроектов И, повторюсь, махачкалинцам ничья погоды не сделала. Что одно очко, что ни одного, все равно они остались в зоне вылета

22:16

Паснаход

А как будто на 69-ой.

22:15

ненавистник_политпроектов

Одни кискаболы комментируют. Гол был забит за минуту до окончания добавленного времени. Пока чечены праздновали гол, минута это прошла. Судья дал возможность дагам на последнюю атаку. В этой атаке они заработали штрафной. Любой судья на месте Карася дал бы возможность пробить этот штрафной. Даже если к нему даги готовились бы не 1 минуту, а 10 минут! И гол был забит именно со штрафного. Что касается договорняка, то тут уже правильно заметили, что лучше договориться по победе у себя на поле и получить 3 очка, чем скатать ничью. Но ваше кискабольство и имбецильность никогда вам не позволит рассуждать адекватно!

22:13

Юный Люцифер

Если бы это был договорняк, то Анжи бы выиграл, махачкалинцам три очка нужнее были, так как они в зоне вылета находятся, так что им что одно очко, что ни одного без разницы

22:10

Perry_Garr

и где мой комментарий? я не матерился, С-Э и других участников обсуждения не оскорблял, ссылки на сайты не давал..

21:57

Perry_Garr

semyonovmaxim Похоже должна была быть братская ничья))) А тут случайно забили....без команды сверху.... пришлось играть до тех пор пока не получилось пропустить!!! 21:37 ========== братская ничья? это как братская ничья в матче спартак-зенит или цска-спартак, чтобы ты понял тупость своего коммента! а почему переиграли - то вопросы к судье фифа!! и вопросы есть!!

21:52

rusfed 2.0

Кадыров уже запросил у федерального бюджета индексации субсидий. Коэффициент 5,95 хочу, сказал. Ну ладно, пусть будет по-вашему, пусть 5,00, потом добавил

21:42

Vedi

С какого перепугу судья на добавленное время 3 минуты - добавляет ещё 3 минуты .

21:41

Нефилим

если уж катать договорняк - то по победе каждая команда. тогда будет по 3 очка. а если 2 ничьи - то только по 2 очка. И чечены с дагестанцами друг друга не очень любят...

21:41

Luchezarny

Колобок ты часом ветку не перепутал ??? Ты вроде на формуле обычно сидишь и Квятыча чморишь)))))))))))

21:40

semyonovmaxim

Похоже должна была быть братская ничья))) А тут случайно забили...без команды сверху. пришлось играть до тех пор пока не получилось пропустить!!!

21:39

semyonovmaxim

Похоже должна была быть братская ничья))) А тут случайно забили....без команды сверху.... пришлось играть до тех пор пока не получилось пропустить!!!

21:37

diskmen

Карасёв принципиальный судья.Другой бы дал свисток после гола Терека,а он продолжил матч.Кадырову не позавидуешь.Поменял Рахимова на Кононова,а результат ещё хуже.

21:36

КолобокКолобков

Как-бы ничего страшного,что судья-то добавил только 3 минуты))) В наке такеи матчи называют кавказус договорониус. Терек сам случайно забил и всем пришлось ждать, пока онжи сравняет...Можно только стоя аплодировать таким матчам в рфпл. Без них мы бы потеряли всю свою соль...

21:35

Luchezarny

брахмапутра))

21:34

dintos

Почему не полчаса добавили?Судейка ждал,пока даги не сравняют.Договорняк скатали,жулики...

21:31