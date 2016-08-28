14:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Ахмат Арену" привели в порядок после урагана к матчу "Терек" - "Ростов"

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Аварийные службы города с раннего утра ликвидировали последствия урагана на "Ахмат Арене" в Грозном для проведения матча 5-го тура чемпионата России между "Тереком" и "Ростовом", информирует РИА "Новости". Об этом сообщил представитель Минспорта Чечни. Встреча начнется, как и запланировано, в 19:15 по московскому времени. Накануне из-за сильного ветра и ливня с градом в Грозном был прерван матч молодежных составов "Терека" и "Ростова". Судья принял решение остановить матч, который был доигран в воскресенье (2:2).

Ожидается, что на 30-тысячном стадионе на матче "Терек" - "Ростов" будет присутствовать до 20 тысяч зрителей.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 5-й тур

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