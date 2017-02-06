Агент: "Миранчука на 100 процентов в "Локомотиве" не будет"

Представитель полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука Вадим Шпинев отметил, что футболист точно покинет московский клуб. По его словам, контракт не удалось продлить из-за требования железнодорожников по сумме отступных.



– Точка невозврата пройдена. Миранчука на 100 процентов в "Локомотиве" не будет, – цитирует Шпинева sportfm.ru. - Главным претендентом на него является "Рубин". Главная загвоздка при переговорах с "Локомотивом" о новом контракте стала сумма отступных за него. Клуб настаивал, что данная цифра должна составлять 20 миллионов евро.



Мы хотим, чтобы наши ребята играли на самом высоком уровне. Мы же хотим повышения их класса. Мы делали все возможное, чтобы Миранчук остался в "Локомотиве".



Травля Алексея в социальных сетях продолжается уже давно. Я хотел бы обратиться к людям, чтобы они вникали в суть вопроса.



10 февраля должно быть объявлено окончательное решение по игроку. Руководство "Локомотива" всячески затягивает данное решение.