Адвокат Мамаева: "Павел не писал заявление в полицию на Соловчука"

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, опроверг информацию о том, что футболист написал заявление в полицию на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой – якобы в нем футболист утверждал, что ему нанесены побои. Об этом сегодня сообщило "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным, его младшим братом Кириллом и детским тренером Александром Протасовицким находятся в московском СИЗО-2 "Бутырка". Недавно арест всех четверых продлен до 8 февраля 2019 года.

– Мамаев такое заявление точно не писал, – сказал Бушманов. – Да, мы сообщали в показаниях, что Соловчук нанес Мамаеву удар в подбородок, это видно и на видеозаписи, но никакого заявления на водителя не подавали и не намеревались это делать. Наоборот, всегда заявляли, что есть желание примириться с потерпевшим, и эта позиция не изменилась до сих пор. Для этого в адрес Соловчуку принесены извинения, в его адрес направлена денежная компенсация. Мы просили следствие правильно квалифицировать действия Мамаева в этом эпизоде, Павел нанес побои водителю не из хулиганских побуждений, а в связи с наличием внезапно возникшей личной неприязни, в том числе – и из-за действий потерпевшего. Мы считаем лишним обращение в правоохранительные органы с заявлением на Соловчука, к тому же, такой шаг явно не направлен на примирение, которое обвиняемый и потерпевший могут достигнуть для того, чтобы возникли основания для прекращения уголовного преследования по этому эпизоду.

Напомним, что Мамаев, Кокорины и Протасовицкий заключены под стражу после двух драк в Москве, которые произошли 8 октября. Они напали на Соловчука, а также на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина. (Иван Торопцев)