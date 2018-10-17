Адвокат Мамаева отреагировал на новость о претензиях Пака к его клиенту

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов в интервью "СЭ" поделился мнением, что кто-то использует ситуацию, целенаправленно влияя на общественное мнение. Он прокомментировал заявление адвокатаа потерпевшего Дениса Пака Геннадия Удуняна, который отметил, что у чиновника есть претензии и к Мамаеву.

– Удивили слова вашего коллеги Геннадия Удуняна, который заявил, у Пака к Мамаеву такие же претензии, как и Александру Кокорину?

– Насколько я знаю, у Пака другие представители. Я накануне уже объяснял нашу позицию. Потерпевший также подтвердил нашу позицию, что мы к этому инциденту не причастны. Подтвердила это и адвокат Пака Наталья Шатихина.

– По вашим данным, Удунян не имеет отношения к делу?

– Точно не знаю. Но я ссылаюсь на Наталью Шатихину, которая и дает комментарии со стороны Пака. Допускаю, что у него несколько представителей. Могу сказать, что Удуняна вчера на следственных действиях не было, были три других представителя Пака.

– То есть вы своими ушами слышали от Пака, что он претензий к Мамаеву не имеет?

– Процессуально это звучало немного по-другому, но смысл такой. Речь шла о том, что Павел участия в избиении не принимал и каких-либо оскорблений в его адрес Пак не помнит. Позднее официальный представитель Пака озвучил его позицию, что претензий он не имеет.

В связи с чем мы позавчера заявили ходатайство, чтобы уголовное преследование по факту хулиганства прекратили в связи с непричастностью. Теперь у следствия есть трое суток. Надеюсь, что завтра оно примет законное решение по этому ходатайству и поддержит нашу позицию.

– То есть это кому-то выгодно?

– Тут можно гадать и догадываться. У меня есть свое мнение на это счет.

– Но вы допускаете, что кто-то разыгрывает свою карту?

– Безусловно. Кто-то использует данную ситуацию. Возможно, для каких-то личных интересов. К сожалению, это отражается на судьбе фигурантов. Ребята фактически первый раз в жизни оступились, и они хотят, чтобы наказание было справедливым.

Остается дождаться окончательного решения. В любом случае, дело публичное и следствие, и защита, и, возможно, суд, если потребуется – все выскажут свое мнение. И все узнают нюансы дела и поймут, почему принято то или иное решение. Здесь не может быть незаконного решения. Это не первое публичное дело, их таких много, и все они рано или поздно заканчиваются принятием законного решения.

Адвокат Мамаева: "Сам слышал, как Пак заявил, что претензий к Павлу не имеет. Кому-то этот вброс выгоден"

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