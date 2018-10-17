Источник: в деле Кокорина и Мамаева появились отягчающие факторы

По делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева накануне было проведено 12 очных ставок, сообщает телеграм-канал Mash. Футболисты взяты под стражу до 8 декабря, их обвиняют в избиении водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина. Также в СИЗО находится младший брат Кокорина Кирилл. Очные ставки проводились для всех участников инцидента.

Источник отмечает, что в деле появились отягчающие факторы. Во-первых, фигурирует термин "группа лиц", то есть потерпевших избивал не один человек, а компания. Также Кокорин признался, что оскорблял Пака по национальному признаку (ранее сообщалось, что компания пела в его адрес песню корейского исполнителя Psy "Gangnam Style").

Кроме того, адвокат Пака Геннадий Удунян отметил, что у чиновника есть претензии и к Мамаеву. Ранее адвокат Мамаева Игорь Бушманов заявил, что Пак не имеет претензий к его клиенту.

"Наша позиция не поменялась. К Мамаеву такие же претензии, как и ко всем членам группы", - сказал Удунян.