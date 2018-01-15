Журналисты сыграли в футбол на льду с чемпионом мира по фигурному катанию Фернандесом

Спортивные журналисты сыграли в футбол на льду на катке на Красной площади с пятикратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира по фигурному катанию Хавьером Фернандесом. При этом журналисты играли в коньках, а сам спортсмен стоял на воротах.

Встреча завершилась нулевой ничьей. Корреспондент "СЭ" даже пробил пенальти, но не сумел реализовать.

Фернандес будет нести флаг ла-лиги на чемпионате мира по футболу в России. Также спортсмен примет участие в стартующем в Москве чемпионате Европы по фигурному катанию. (Павел ГУРЕВИЧ)