16:09 | Футбол

Вячеслав Колосков: "То, что мелит Родченков – полнейшая чушь"

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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение по поводу обвинений информатора ВАДА Григория Родченкова в употреблении допинга российскими футболистами.

– Родченков готов предоставить ФИФА данные, которые доказывают участие российских футболистов в "государственной программе допинга". В его списке упоминаются 34 российских игрока. Стоит ли серьезно относиться к этой информации?

– Нет, к тому не стоит относиться серьезно. У ФИФА есть своя служба допинг–контроля, свои офицеры и своя лаборатория. То, что мелит Родченков – полнейшая чушь. Не обращайте на это внимания. Не надо это муссировать, потому что это провокация, которая специально рассчитана то, что мы ввяжемся в дискуссию по теме, которой вообще нет. В футболе контроль как нигде - после каждого матча по два игрока каждой команды проходят допинг-контроль. Там специальная лаборатория. Родченков вообще не имеет отношение к этому. Мы просто видим пытку теперь еще и футбол привязать к тому, что происходит, – рассказал Колосков. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Medved.

Иуда 30 баксов отрабатывает, но сколько еще таких по всей России на эту власть работает...

16:38

takitak

Andrey6201 и Kidd не вас одних, меня тож "коробит" от таких их ошибок, будто первоклассник за них пишет.

16:33

mikeV

Жертвы ЕГЭ...

16:29

Andrey6201

Грамотеи заголовков: мелЕт, что делаЕт! Вы там из роддома сразу в СЭкс что-ли попали, недоделанные?

16:21

Kidd

мелит - закрашивает мелом, мелет - от "молоть".. Например, "молоть языком".. Ау, редакторы

16:19