Неизвестный мужчина взорвал себя на футбольном поле в Бельгии

В бельгийском городе Вервье мужчина взорвал себя на футбольном поле, сообщает hln.be. В результате взрыва он погиб.
Сообщается, что никто другой не пострадал. Полиция считает, что случившееся, скорее всего было самоубийством, а не попыткой устроить террористический акт. Имя погибшего не называется, но указано, что он бывший солдат, который жил неподалеку.
- Свидетель сказал полиции, что кто-то стоял в центре футбольного поля и взорвал себя, - сообщили в полиции.
Man blaast zichzelf op in midden van voetbalveld in Verviers: terreurdaad uitgesloten https://t.co/7mBpbG9qYs pic.twitter.com/GwuLQKaab1– HLN.BE (@HLN_BE) 31 июля 2018 г.