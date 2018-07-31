Неизвестный мужчина взорвал себя на футбольном поле в Бельгии

В бельгийском городе Вервье мужчина взорвал себя на футбольном поле, сообщает hln.be. В результате взрыва он погиб.

Сообщается, что никто другой не пострадал. Полиция считает, что случившееся, скорее всего было самоубийством, а не попыткой устроить террористический акт. Имя погибшего не называется, но указано, что он бывший солдат, который жил неподалеку.

- Свидетель сказал полиции, что кто-то стоял в центре футбольного поля и взорвал себя, - сообщили в полиции.