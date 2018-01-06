Чалов и Иван Игнатьев – в топ-50 самых многообещающих игроков 2018 года по версии УЕФА

УЕФА представил рейтинг из 50 молодых игроков, за которыми стоит следить в 2018 году. В список попали двое российских футболистов – нападающий ЦСКА Федор Чалов и форвард "Краснодара" Иван Игнатьев.

– Сильные стороны Чалова – скорость, голевое чутье и игровая интуиция. В этом сезоне 19-летний форвард регулярно появляется на поле со скамейки запасных, – говорится на официальном сайте УЕФА. – Свой талант Игнатьев, в частности, доказывает в Юношеской лиге УЕФА, где в четырех матчах забил аж 10 голов.