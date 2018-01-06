Чалов и Иван Игнатьев – в топ-50 самых многообещающих игроков 2018 года по версии УЕФА

УЕФА представил рейтинг из 50 молодых игроков, за которыми стоит следить в 2018 году. В список попали двое российских футболистов – нападающий ЦСКА Федор Чалов и форвард "Краснодара" Иван Игнатьев.
– Сильные стороны Чалова – скорость, голевое чутье и игровая интуиция. В этом сезоне 19-летний форвард регулярно появляется на поле со скамейки запасных, – говорится на официальном сайте УЕФА. – Свой талант Игнатьев, в частности, доказывает в Юношеской лиге УЕФА, где в четырех матчах забил аж 10 голов.
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http://ru.uefa.com/uefachampionsleague/news/newsid=2528641.html#/%D0%B7%D0%B0+%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C+2018+%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83
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