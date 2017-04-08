Виталий Мутко: "Лжеменеджеры зарабатывают бабло"

Глава РФС обрушился с критикой на некоторых руководителей профессиональных клубов. По его словам, руководители клубов только залезают в долги.

– Или вот "Волгу" взять. Создали грузинский клуб, набрали долгов и – все. Получается, что лжеменеджеры зарабатывают бабло. А мы сидим и смотрим. Одни берут долги, другие расплачиваются. Как я в РФС – двое до меня сидели. Хорошо погуляли на 100 лет футбола: Михайловский театр, гранд-о тель "Европа", а я расхлебываю. Да, Никита Павлович? (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)