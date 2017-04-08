14:33 | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Виталий Мутко: "Лжеменеджеры зарабатывают бабло"

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Глава РФС обрушился с критикой на некоторых руководителей профессиональных клубов. По его словам, руководители клубов только залезают в долги.

– Или вот "Волгу" взять. Создали грузинский клуб, набрали долгов и – все. Получается, что лжеменеджеры зарабатывают бабло. А мы сидим и смотрим. Одни берут долги, другие расплачиваются. Как я в РФС – двое до меня сидели. Хорошо погуляли на 100 лет футбола: Михайловский театр, гранд-отель "Европа", а я расхлебываю. Да, Никита Павлович? (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (5)
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rusfed 2.0

Лжеминистры позорят страну

15:11

Проба положительна

И как это ты расхлёбываешься? Друзья питерские помогли пару госкорпораций пригнать!! Вот и всё!! Точно так и Толстых могли помочь! И, кажется мне, чище на руку он был!

15:08

higagy

Леонтич, палишься.

14:53

sb1006

Хотя, эрзац-председатель сидел за всех, а Никита Павлович сам всех пересидел.

14:52

sb1006

Да Никита Павлович давно уж как эрзац-председатель. Давно бы выгнали из РФС и не спрашивали бы с него ничего.

14:48

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