Виталий Мутко: "Лжеменеджеры зарабатывают бабло"

Глава РФС обрушился с критикой на некоторых руководителей профессиональных клубов. По его словам, руководители клубов только залезают в долги.
– Или вот "Волгу" взять. Создали грузинский клуб, набрали долгов и – все. Получается, что лжеменеджеры зарабатывают бабло. А мы сидим и смотрим. Одни берут долги, другие расплачиваются. Как я в РФС – двое до меня сидели. Хорошо погуляли на 100 лет футбола: Михайловский театр, гранд-отель "Европа", а я расхлебываю. Да, Никита Павлович? (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
rusfed 2.0
Лжеминистры позорят страну
15:11
Проба положительна
И как это ты расхлёбываешься? Друзья питерские помогли пару госкорпораций пригнать!! Вот и всё!! Точно так и Толстых могли помочь! И, кажется мне, чище на руку он был!
15:08
higagy
Леонтич, палишься.
14:53
sb1006
Хотя, эрзац-председатель сидел за всех, а Никита Павлович сам всех пересидел.
14:52
sb1006
Да Никита Павлович давно уж как эрзац-председатель. Давно бы выгнали из РФС и не спрашивали бы с него ничего.
14:48