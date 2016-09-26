Шпрыгин опубликовал фотографии сгоревшего автомобиля

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин, ранее сообщивший "СЭ" о возгорании своего автомобиля, разместил на своей странице в твиттере фотографии с места происшествия. Он отметил, что предположительно причиной стал поджог.

Напомним, инцидент произошел возле дома руководителя организации. Сам он не стал озвучивать свои подозрения и подчеркнул, что даст комментарии позже.

Накануне сотрудники полиции задержали Шпрыгина в московской гостинице, где в это время проходили выборы президента РФС, после чего провели обыски в офисе ВОБ. Впоследствии он заявил, что к нему не было предъявлено никаких претензий.

"Полчаса назад остался без авто! Работают эксперты. Предположительно поджог", - написал под фотографиями Шпрыгин.