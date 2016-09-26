01:07 26 сентября | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Шпрыгин опубликовал фотографии сгоревшего автомобиля

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Александр ШПРЫГИН."Шпрыгин опасается провокаций в дальнейшем"

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин, ранее сообщивший "СЭ" о возгорании своего автомобиля, разместил на своей странице в твиттере фотографии с места происшествия. Он отметил, что предположительно причиной стал поджог.

Напомним, инцидент произошел возле дома руководителя организации. Сам он не стал озвучивать свои подозрения и подчеркнул, что даст комментарии позже.

Накануне сотрудники полиции задержали Шпрыгина в московской гостинице, где в это время проходили выборы президента РФС, после чего провели обыски в офисе ВОБ. Впоследствии он заявил, что к нему не было предъявлено никаких претензий.

"Полчаса назад остался без авто! Работают эксперты. Предположительно поджог", - написал под фотографиями Шпрыгин.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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dt

Кстати, нельзя исключать и того, что Шпрыгин сам этот поджог и организовал в каких-нибудь меркантильных интересах. От этого ошаурка всего можно ждать.

07:49 26 сентября

dt

Есть высшая справедливость на Земле! Надеюсь тех, кто это сделал не только не найдут, но и искать не будут!

07:47 26 сентября

mumer

павленский шалит....

06:38 26 сентября

igorvasilevich

Пусть расскажет где он взял бабки на свою машину?

02:02 26 сентября

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

норм, чо. скажи спасибо, что не посадили в сизо и не случился сердечный приступ. случайно так...

01:58 26 сентября

баламошка

Ну поджёг. Ну красиво горит. Зачем выпендриваться-то? Если так хочет, то может на какую-нибудь фотовыставку свои шедевры послать.

01:29 26 сентября

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