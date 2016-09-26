Шпрыгин опубликовал фотографии сгоревшего автомобиля

Глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин, ранее сообщивший "СЭ" о возгорании своего автомобиля, разместил на своей странице в твиттере фотографии с места происшествия. Он отметил, что предположительно причиной стал поджог.
Напомним, инцидент произошел возле дома руководителя организации. Сам он не стал озвучивать свои подозрения и подчеркнул, что даст комментарии позже.
Накануне сотрудники полиции задержали Шпрыгина в московской гостинице, где в это время проходили выборы президента РФС, после чего провели обыски в офисе ВОБ. Впоследствии он заявил, что к нему не было предъявлено никаких претензий.
"Полчаса назад остался без авто! Работают эксперты. Предположительно поджог", - написал под фотографиями Шпрыгин.
Пол часа назад остался без авто! Работают эксперты. Предположительно поджог. pic.twitter.com/o8Ziv6EupK– Александр Шпрыгин (@Shprygin) 25 сентября 2016 г.
dt
Кстати, нельзя исключать и того, что Шпрыгин сам этот поджог и организовал в каких-нибудь меркантильных интересах. От этого ошаурка всего можно ждать.
07:49 26 сентября
dt
Есть высшая справедливость на Земле! Надеюсь тех, кто это сделал не только не найдут, но и искать не будут!
07:47 26 сентября
mumer
павленский шалит....
06:38 26 сентября
igorvasilevich
Пусть расскажет где он взял бабки на свою машину?
02:02 26 сентября
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
норм, чо. скажи спасибо, что не посадили в сизо и не случился сердечный приступ. случайно так...
01:58 26 сентября
баламошка
Ну поджёг. Ну красиво горит. Зачем выпендриваться-то? Если так хочет, то может на какую-нибудь фотовыставку свои шедевры послать.
01:29 26 сентября