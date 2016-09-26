Александр Шпрыгин: "У меня под окном горит моя машина"

Глава Всероссийского Объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин сообщил "СЭ" о возгорании своего автомобиля.

Накануне сотрудники полиции задержали руководителя в московской гостинице, где в это время проходили выборы президента РФС, после чего провели обыски в офисе ВОБ. Впоследствии Шпрыгин заявил, что к нему не было предъявлено никаких претензий.

- У меня под окном горит машина, - сообщил Шпрыгин. - Полыхает моя машина, марки "Фольксваген". От нее загорелись стоявшие рядом "Жигули". Пожарные приехали, начато тушение.

- Вы кого-то подозреваете?

- Могу сказать, что мое имущество повреждено и восстановлению не подлежит. Остальные комментарии будут даны позже. (Сергей ЕГОРОВ)