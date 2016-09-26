Александр Шпрыгин: "У меня под окном горит моя машина"

Глава Всероссийского Объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин сообщил "СЭ" о возгорании своего автомобиля.
Накануне сотрудники полиции задержали руководителя в московской гостинице, где в это время проходили выборы президента РФС, после чего провели обыски в офисе ВОБ. Впоследствии Шпрыгин заявил, что к нему не было предъявлено никаких претензий.
- У меня под окном горит машина, - сообщил Шпрыгин. - Полыхает моя машина, марки "Фольксваген". От нее загорелись стоявшие рядом "Жигули". Пожарные приехали, начато тушение.
- Вы кого-то подозреваете?
- Могу сказать, что мое имущество повреждено и восстановлению не подлежит. Остальные комментарии будут даны позже. (Сергей ЕГОРОВ)
okini
А когда ожидать новостей типа "Под окном Шпрыгина гадит собака"? С комментариями и последующей словоблудческой псевдоаналитический статьей Рабинера
07:04 26 сентября
баламошка
И вообще,радоваться надо! Скоро холода, а теперь может выйти и погреться, шашлыки пожарить, через костёр поШпрыгать.
01:07 26 сентября
Zo
Мутко: Это не я!!!!!!!!
00:56 26 сентября
igorvasilevich
Сам поджег, чтобы страховку получить.
00:54 26 сентября
Константин Срулевич Наумов
Это реклама РОСГОССТРАХ - Чемпионат России по футболу!
00:46 26 сентября
a`ljhjd
а почему горит неизвестно?
00:44 26 сентября
Al Rains
Это тоттенхэм приехал...
00:41 26 сентября
механик39
Сам поджег ,думает что он еще во Франции на ЧЕ по футболу .
00:11 26 сентября
баламошка
Ну и зачем поджёг? От безысходности?
00:05 26 сентября