00:00 26 сентября | ФУТБОЛ — "У своих ворот"

Александр Шпрыгин: "У меня под окном горит моя машина"

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Александр ШПРЫГИН."Шпрыгин опасается провокаций в дальнейшем"

Глава Всероссийского Объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин сообщил "СЭ" о возгорании своего автомобиля. 

Накануне сотрудники полиции задержали руководителя в московской гостинице, где в это время проходили выборы президента РФС, после чего провели обыски в офисе ВОБ. Впоследствии Шпрыгин заявил, что к нему не было предъявлено никаких претензий.

- У меня под окном горит машина, - сообщил Шпрыгин. - Полыхает моя машина, марки "Фольксваген". От нее загорелись стоявшие рядом "Жигули". Пожарные приехали, начато тушение.

- Вы кого-то подозреваете?

- Могу сказать, что мое имущество повреждено и восстановлению не подлежит. Остальные комментарии будут даны позже. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (9)
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okini

А когда ожидать новостей типа "Под окном Шпрыгина гадит собака"? С комментариями и последующей словоблудческой псевдоаналитический статьей Рабинера

07:04 26 сентября

баламошка

И вообще,радоваться надо! Скоро холода, а теперь может выйти и погреться, шашлыки пожарить, через костёр поШпрыгать.

01:07 26 сентября

Zo

Мутко: Это не я!!!!!!!!

00:56 26 сентября

igorvasilevich

Сам поджег, чтобы страховку получить.

00:54 26 сентября

Константин Срулевич Наумов

Это реклама РОСГОССТРАХ - Чемпионат России по футболу!

00:46 26 сентября

a`ljhjd

а почему горит неизвестно?

00:44 26 сентября

Al Rains

Это тоттенхэм приехал...

00:41 26 сентября

механик39

Сам поджег ,думает что он еще во Франции на ЧЕ по футболу .

00:11 26 сентября

баламошка

Ну и зачем поджёг? От безысходности?

00:05 26 сентября

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