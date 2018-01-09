Мутко возглавил комитет по организации туристического саммита

Вице-премьер Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), информирует "Коммерсант". Распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев. Очередная сессия ЮНВТО пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году.

Напомним, 27 декабря Мутко, пожизненно отстраненный от участия в Олимпиадах в любом качестве, сообщил, что покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира "Россия-2018".

Международная федерация футбола (ФИФА) в связи с этим распространила заявление о том, что приняла к сведению его решение уйти в отставку и поблагодарила его за неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям.

Несколькими днями ранее вице-премьер приостановил также на шесть месяцев свою деятельность в качестве главы Российского футбольного союза (РФС).