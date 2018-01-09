Мутко возглавил комитет по организации туристического саммита

Вице-премьер Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), информирует "Коммерсант". Распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев. Очередная сессия ЮНВТО пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году.
Напомним, 27 декабря Мутко, пожизненно отстраненный от участия в Олимпиадах в любом качестве, сообщил, что покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира "Россия-2018".
Международная федерация футбола (ФИФА) в связи с этим распространила заявление о том, что приняла к сведению его решение уйти в отставку и поблагодарила его за неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям.
Несколькими днями ранее вице-премьер приостановил также на шесть месяцев свою деятельность в качестве главы Российского футбольного союза (РФС).
ЗЮК~
Почему не министерство?Министерство саммитов и чаепитий,министерство хлопков и аплодисментов.Позорище.
12:21
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Руссо туристо, облико морале! (с) И главное мутин будет общаться на 5-ти языках с приезжающими. Во как.
10:43
rusfed 2.0
Не обижают Виталика: боятся, что по примеру Родченкова может сбежать )
10:28
Vol15
Не плохо бы ему изучить туризм на Калыме..
10:09
Весёлый©
Когда ребёнок плачет, его внимание пытаются отвлечь новой игрушкой.
09:55
maksumm
и тут допинг найдут значит
09:28