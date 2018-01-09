09:09 | Футбол — "У своих ворот"

Мутко возглавил комитет по организации туристического саммита

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Вице-премьер Виталий Мутко возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО), информирует "Коммерсант". Распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев. Очередная сессия ЮНВТО пройдет в Санкт-Петербурге в 2019 году.

Напомним, 27 декабря Мутко, пожизненно отстраненный от участия в Олимпиадах в любом качестве, сообщил, что покинул пост председателя оргкомитета чемпионата мира "Россия-2018".

Международная федерация футбола (ФИФА) в связи с этим распространила заявление о том, что приняла к сведению его решение уйти в отставку и поблагодарила его за неоценимый вклад в подготовку к соревнованиям.

Несколькими днями ранее вице-премьер приостановил также на шесть месяцев свою деятельность в качестве главы Российского футбольного союза (РФС).

Дополнительная информация

https://www.kommersant.ru/doc/3514802

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ЗЮК~

Почему не министерство?Министерство саммитов и чаепитий,министерство хлопков и аплодисментов.Позорище.

12:21

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Руссо туристо, облико морале! (с) И главное мутин будет общаться на 5-ти языках с приезжающими. Во как.

10:43

rusfed 2.0

Не обижают Виталика: боятся, что по примеру Родченкова может сбежать )

10:28

Vol15

Не плохо бы ему изучить туризм на Калыме..

10:09

Весёлый©

Когда ребёнок плачет, его внимание пытаются отвлечь новой игрушкой.

09:55

maksumm

и тут допинг найдут значит

09:28