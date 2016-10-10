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Команда Екатеринбурга выиграла Кубок РФС среди ветеранов

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На полях академии "Краснодара" прошел турнир для ветеранов - Кубок РФС. Команды играли в формате 8 на 8, в турнире приняли участие сборные городов, принимающих чемпионат мира-2018. Победу одержали ветераны Екатеринбурга, серебро взяла команда Москвы, а бронзу - Самара.

Лучшими игроками Кубка РФС признаны: 

Вратарь – Андрей Шпилев (Екатеринбург)

Защитник – Алексей Щиголев (Москва)

Полузащитник – Леван Гвазава (Самара)

Нападающий – Артем Пожидаев (Казань)

Бомбардир – Евгений Алхимов (Екатеринбург)

Итоговое положение команд: 1. Екатеринбург. 2. Москва. 3. Самара. 4. Волгоград. 5. Казань. 6. Саранск. 7. Ростов-на-Дону. 8. Калининград. 9. Сочи.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/85182.html

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