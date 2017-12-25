Александр Зотов: "Прядкин отказался исполнять обязанности президента РФС, а Симонян не захотел гневить Бога"

Член Исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александр Зотов рассказал, что глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин отказался исполнять обязанности президента РФС на время приостановление деятельности Виталия Мутко. По его словам, первый вице-президент Никита Симонян также не захотел исполнять обязанности из-за большой нагрузки и большого возраста.

– Приостановка деятельности Мутко? Это нормально, когда на время слушания приостанавливается деятельность, – сказал Зотов. – Тоже не навсегда, технический момент. На исполкоме это восприняли спокойно. Я часто общаюсь с Алаевым, он грамотный руководитель. РФС наконец-то погасил все долги и теперь может вкладывать деньги в развитие детско-юношеского футбола.

– Не знаете, почему Симонян отказался от поста исполняющего обязанности президента РФС?

– Никита Павлович сказал, что на руководителя будет достаточно сильная нагрузка, и в силу возраста ему лучше не рисковать. Он уже трижды был исполняющим обязанности, а Бог любит троицу. Как он сказал: "Не хочу гневить Бога". Еще отказались Прядкин и Анохин. У РФПЛ огромный объем работы, связанный с улучшением посещаемости и так далее. Да и сложно представить, как президент РФС смог бы руководить еще и РФПЛ. А Алаев оперативно решает огромный объем вопросов, поэтому его назначение выглядит логичным решением. (Павел ГУРЕВИЧ)