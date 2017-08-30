Евгений Бушманов: "Все игроки молодежки готовы к матчу с Арменией"

Главный тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов сообщил, что все игроки готовы к первому матчу отборочного турнира чемпионата Европы-2019. Игра состоится 31 августа в Москве.

- На сегодняшний день ситуация такая, что все 23 футболиста сборной России готовы к матчу против команды Армении, - цитирует ТАСС Бушманова. - Меня радует их состояние и радует то, что мы обошлись без травм. Информации о сопернике у нас достаточно, считаю, что сборная полностью готова к матчу. Постараемся навязать свою игру и взять три очка.

Также Бушманов похвалил голкипера команды Антона Митрюшкина, являющегося капитаном швейцарского "Сьона".

- Приятно, когда наш игрок является капитаном в европейской команде, - сказал специалист. - Это говорит о том, что он лидер, это очень важно для его карьерного роста. Я знал Антона еще с момента его игры в "Спартаке" и могу сказать, что он значительно прибавил.