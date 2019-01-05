Зидан может сменить Аллегри в "Ювентусе" уже летом

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может возглавить "Ювентус" летом, сообщает El Mundo Deportivo. По данным источника, нынешний главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри может покинуть свой пост, чтобы возглавить другую команду, поскольку с "Ювентусом" на внутренней арене он все выиграл несколько раз с 2014 года: четыре чемпионских титула и Кубка Италии, а также дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов.

Контракт Аллегри с "Ювентусом" рассчитан до лета 2020 года, но он может уйти раньше, и в таком случае клуб пригласит на пост тренера Зидана, который играл за туринцев с 1996 по 2001 год.