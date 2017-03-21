Жоффре Кондогбья: "Де Бур унизил меня, заменив на 27-й минуте"

Полузащитник "Интера" Жоффре Кондогбья заявил, что готов был уйти из команды из-за плохих отношений с бывшим наставником Франком де Буром. Футболист вспомнил эпизод, когда тренер заменил его уже на 27-й минуте матча, и отметил, что это стало для него унижением. Напомним, что голландский специалист проработал в "Интере" всего несколько месяцев.

– Моя замена в матче с "Болоньей" на 27-й минуте стала небольшим унижением, – цитирует Sport France Кондогбья. – Что-то сломалось в наших с де Буром отношениях. Думаю, это был урок для меня. Знаете, если бы он остался в команде, то я бы ушел. Когда Пиоли возглавил "Интер", он сказал мне, что немыслимо так поступать с таким футболистом, как я. Пиоли поверил в меня, и я оправдал его надежды.