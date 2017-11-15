Жерар Деулофеу: "Благодарен "Милану"

Нападающий "Барселоны" Жерар Деулофеу отметил, что выступления за рубежом помогли ему прогрессировать. Форвард также добавил, что благодарен "Милану" за время их сотрудничества.

- Выступления за рубежом помогли мне прогрессировать , - цитирует Mundo Deportivo Деулофеу. - В "Милане", например, я стал мужчиной. Я не забуду опыт, который я получил в итальянской команде, поскольку это также совпало с рождением моей дочери.

Напомним, что Деулофеу выступал за "Милан" с 23 января по 30 июня 2017 год. За итальянский клуб 23-летний игрок провел 18 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.