Жена Икарди: "Мы далеки от подписания контракта с "Интером"

Ванда Нара, жена и агент нападающего "Интера" Мауро Икарди, сказала, что игрок далек от продления контракта с клубом. Также она подчеркнула, что интерес к нему есть со стороны других команд.

– Сейчас мы далеки от продления контракта с "Интером", – цитирует AS Нару. – Цифры, о которых говорят в Италии, далеки от реальности. Мы пока не получили удовлетворительного предложения от "Интера". Я не буду отрицать, что мы можем в итоге договориться, но пока все далеко от этого. Нелогично продлевать контракт на текущих условиях. Мы считаем, что Мауро достоин большего. Есть ряд важных клубов, которые в нем заинтересованы. Например, есть два крупных клуба из Испании, плюс английский и французский клубы.