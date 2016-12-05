Защитника "Лацио" могут дисквалифицировать на 10 матчей за расизм

Федерация футбола Италии во вторник вынесет официальное решение по защитнику "Лацио" Сенаду Луличу, сообщает Football Italia. Футболист позволил себе расистские высказывания в сторону Антонио Рюдигера после матча чемпионата Италии с "Ромой" (0:2).

Ожидается, что 30-летний футболист будет дисквалифицирован на десять матчей согласно правилам федерации, либо ему предъявят крупный штраф.

Напомним, что после игры Лулич выразил претензии Рюдигеру, заявив, что тот "два года назад продавал носки в Штутгарте, а теперь возомнил себя феноменом".