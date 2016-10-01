"Ювентусу" все еще нужен Матич

Интерес "Ювентуса" к полузащитнику "Челси" Неманье Матичу не угас, утверждает Calciomercato. По информации источника, туринский клуб зимой вновь вернется к переговорам по 28-летнему сербу, которого не удалось приобрести летом. Сумма трансфера оценивается в 27 миллионов евро. В текущем сезоне Матич принял участие в 8 матчах во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, что "Ювентус" также рассматривал варианты с приобретением у "ПСЖ" Блэза Матюиди и у "Зенита" Акселя Витселя на замену Полю Погба, ушедшему в "Манчестер Юнайтед".