13:06 | ФУТБОЛ — Италия

"Ювентусу" все еще нужен Матич

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Интерес "Ювентуса" к полузащитнику "Челси" Неманье Матичу не угас, утверждает Calciomercato. По информации источника, туринский клуб зимой вновь вернется к переговорам по 28-летнему сербу, которого не удалось приобрести летом. Сумма трансфера оценивается в 27 миллионов евро. В текущем сезоне Матич принял участие в 8 матчах во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.

Напомним, что "Ювентус" также рассматривал варианты с приобретением у "ПСЖ" Блэза Матюиди и у "Зенита" Акселя Витселя на замену Полю Погба, ушедшему в "Манчестер Юнайтед".

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