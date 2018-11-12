"Ювентус" выиграл у "Милана" благодаря голам Манджукича и Роналду

"Ювентус" на выезде обыграл "Милан" в матче 12-го тура чемпионата Италии. Голами отметились Марио Манджукич и Криштиану Роналду.

Кроме того, в концовке встречи с поля был удален форвард миланцев Гонсало Игуаин, который ранее выступал за туринцев. Также он в первом тайме не забил пенальти.

"Ювентус" с 34 очками лидирует в турнирной таблице, а "Милан" идет на 5-й строчке, имея 21 очко.

Чемпионат Италии

Серия А

12-й тур

"Милан" - "Ювентус" - 0:2 (0:1)

Голы: Манджукич, 8 (0:1). Криштиану Роналду, 81 (0:2).

Нереализованный пенальти: Игуаин, 41 (вратарь).

"Милан": Дж.Доннарумма, Абате (Борини, 74), Сапата, Романьоли, Родригес, Сусо, Кессье, Бакайоко, Хакан Чалханоглу (Лаксальт, 74), Самуэль Кастильехо (Кутроне, 62), Игуаин.

"Ювентус": Щенсны, Жоау Канселу, Бенатиа, Кьеллини, Сандру, Бентанкур, Пьянич (Хедира, 74), Матюиди, Дибала (Дуглас Коста, 79), Манджукич, Криштиану Роналду.

Предупреждения: Бенатиа, 34. Бакайоко, 61. Игуаин, 83. Борини, 87.

Удаление: Игуаин, 83.

Судья: Маццолени.

11 ноября. Милан. Стадион "Джузеппе Меацца".