"Ювентус" в меньшинстве разгромил "Удинезе", Хедира сделал хет-трик. Видео

"Ювентус" обыграл на выезде "Удинезе" в 9-м туре чемпионата Италии - 6:2. Туринцы остались в меньшинстве в середине первого тайма после удаления Марио Манджукича. Это не помешало им забить 4 мяча во второй половине. Хет-трик сделал Сами Хедира.

Отметим, "Ювентус" после 9-ти туров набрал 22 очка. Команда осталась на третьем месте в турнирной таблице, но приблизилась к лидирующему "Наполи" на расстояние 3-х очков.

Чемпионат Италии

Серия А

9-й тур

"Удинезе" - "Ювентус" - 2:6 (1:2)

Голы: Перица, 8 (1:0). Самир, 14 - в свои ворота (1:1). Хедира, 20 (1:2). Данилу Ларанжейра, 48 (2:2). Ругани, 52 (2:3). Хедира, 59 (2:4). Хедира, 87 (2:5). Пьянич, 90 (2:6).

"Удинезе": Биссарри, Найтинк, Данилу Ларанжейра, Аднан (Стрюгер Ларсен, 72), Самир (Пеццелла, 67), Халльфредссон, Янкто, Фофана, Макси Лопес, де Пауль, Перица (Байич, 82).

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Бернардески, 90), Кьеллини, Сандру, Ругани, Хедира, Пьянич, Игуаин, Манджукич, Куадрадо (Барцальи, 79), Дибала (Дуглас Коста, 68).

Предупреждения: Аднан, 26. Манджукич, 26. Самир, 32. Перица, 51. Данилу Ларанжейра, 55. Халльфредссон, 58. Куадрадо, 61. Фофана, 83.

Удаление: Манджукич, 26.

Судья: Довери.

22 октября. Удине. Стадион "Dacia Arena".