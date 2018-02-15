"Ювентус" поборется с "Реалом" за Паредеса

"Ювентус" возобновил интерес к полузащитнику "Зенита" Леандро Паредесу, сообщает Calciomercato.com. Клуб из Турина хотел приобрести 23-летнего аргентинца еще летом прошлого года, когда тот выступал за "Рому", но игрок предпочел перейти в российскую команду.

По информации источника, переходу Паредеса в "Юве" могут помешать сразу два фактора - финансовые требования питерцев, которые не захотят расставаться с полузащитником меньше чем за 40 миллионов евро, а также интерес к игроку сине-бело-голубых со стороны "Реала". Издание утверждает, что боссы мадридцев готовы предложить за южноамериканца 35 миллионов евро, а также права на 23-летнего хорватского хавбека Матео Ковачича.

Вместе с тем, источник отмечает, что у игрока "Реала" нет желания переходить в "Зенит". Таким образом, шансы "Ювентуса" на Паредеса расцениваются как более высокие.

Напомним, Паредес перешел в "Зенит" из "Ромы" летом 2017 года за 23 миллиона евро (по данным transfermarkt.de). Контракт полузащитника с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2021 года. В этом сезоне арегнтинец провел за клуб 27 матчей, забив 5 мячей и сделав 6 результативных передач.