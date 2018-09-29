"Ювентус" победил "Наполи". Роналду отдал две голевые передачи

"Ювентус" победил "Наполи" в матче 7-го тура серии А (3:1). Неаполитанцы остались в меньшинстве на 58-й минуте встречи.

В составе "бьянконери" дубль оформил форвард Марио Манджукич. Двумя результативными передачами отметился нападающий Криштиану Роналду.

"Ювентус" укрепил свое лидерство в чемпионате Италии - на счету туринского клуба 7 побед в семи матчах.

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

"Ювентус" - "Наполи" - 3:1 (1:1)

Голы: Мертенс, 10 (0:1). Манджукич, 26 (1:1). Манджукич, 49 (2:1). Бонуччи, 76 (3:1).

"Ювентус": Щенсны, Жоау Канселу, Кьеллини, Бонуччи, Сандру, Пьянич, Матюиди, Эмре Джан (Бентанкур, 62), Криштиану Роналду, Дибала (Бернардески, 64), Манджукич (Куадрадо, 84).

"Наполи": Оспина, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Мариу Руй, Кальехон, Аллан, Хамшик (Руис, 70), Зелиньски (Малькюи, 61), Мертенс (Милик, 61), Инсинье.

Предупреждения: Мариу Руй, 24. Кулибали, 40. Хюсай, 55. Инсинье, 60. Бонуччи, 60. Жоау Канселу, 69. Сандру, 85.

Удаление: Мариу Руй, 58.

Судья: Банти.

29 сентября. Турин. Стадион "Ювентус".

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