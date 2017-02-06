"Ювентус" переиграл "Интер" в Турине

"Ювентус" нанес поражение "Интеру" во встрече 23-го тура чемпионата Италии со счетом 1:0, прервав семиматчевую победную серию черно-синих в серии А. Автором единственного гола стал полузащитник туринцев Хуан Куадрадо, поразивший ворота Самира Хандановича в конце первого тайма. В концовке полузащитник миланцев Иван Перишич заработал красную карточку.

Туринцы набрали 54 очка и теперь опережают в турнирной таблице идущий на втором месте "Наполи" на шесть баллов и имеют еще одну игру в запасе. В активе "Интера" - 42 очка.

Чемпионат Италии

Серия А

23-й тур

"Ювентус" – "Интер" – 1:0 (1:0)

Гол: Куадрадо, 45.

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Дани Алвес, 80), Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Куадрадо (Маркизио, 71), Хедира, Пьянич, Дибала (Ругани, 85), Манджукич, Игуаин.

"Интер": Ханданович, Миранда, Медель, Мурильо, Кандрева (Эдер, 58), Брозович (Кондогбья, 58), Гальярдини, Жоау Мариу (Паласио, 79), Перишич, Д`Амброзио, Икарди.

Предупреждения: Кандрева, 7. Пьянич, 23. Медель, 43. Манджукич, 47. Куадрадо, 64. Хедира, 65. Кьеллини, 74. Ханданович, 90+4.

Удаление: Перишич, 90+4.

Судья: Риццоли.

5 февраля. Турин. Стадион Juventus Stadium.