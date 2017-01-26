17:49 26 января | ФУТБОЛ — Италия

"Ювентус" отрицает связь с мафией

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"Ювентус" выступил с заявлением, в котором опровергает связи между известной мафиозной группировкой и президентом клуба Андреа Аньелли. Ранее появилась информация, что руководство "Ювентуса" сотрудничает с мафией, предоставляя ей работу с билетами.

– Президент "Ювентуса" Аньелли в свете появившихся в последние дни статей объявляет о том, что клуб дал указание своим юристам, чтобы они проработали план защиты чести и респектабельности "Ювентуса", – говорится в заявлении. – Прокуратура Турина начала расследование, в котором указано, что члены мафиозной группы могли посещать стадион "Ювентуса". Однако ни один сотрудник клуба не был вызван в суд и не стал фигурантом расследования. Следует отметить, что "Ювентус" всегда готов оказывать помощь любым расследованиям. Мы уже демонстрировали свою готовность к сотрудничеству.

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Материалы REN-TV

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