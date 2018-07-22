"Ювентус" отправился в предсезонной тур по США. Без Криштиану Роналду

"Ювентус" на официальном сайте представил список из 27 игроков игроков, которые отправились в летний тур по США. Туринцы проведут товарищеские матчи с "Реалом", "Бенфикой" и "Баварией" в рамках Международного кубка чемпионов.

Состав "Ювентуса": Щесны, Де Шильо, Кьеллини, Бенатиа, Пьянич, Маркизио, Хедира, Алекс Сандру, Кальдара, Барцальи, Перин, Канселу, Пинсольо, Джан, Ругани, Беруатто, Дель Фаверо, Бернардески, Фернандес, Мацек, Кастанос, Клеменца, да Силва, Бельтраме, Фавилли, Ди Пардо, Фаджоли.

В списке отсутствует новичок "бьянконери" Криштиану Роналду, который 18 июля отправился в свой тур по Китаю.

Ранее сообщалось, что 33-португалец дебютирует за "Ювентус" 12 августа в традиционном товарищеском матче с молодежкой "Юве".