"Ювентус" открыл первый магазин в Риме

Открылся первый магазин "Ювентуса" в Риме, сообщает официальный сайт клуба. Там болельщики смогут приобрести клубную атрибутику и различную продукцию.
В честь открытия магазина 5 сентября там состоится встреча с легендой клуба нападающим Давидом Трезеге. Члены фан-клубов "Юве" смогут взять у француза автограф и сфотографироваться с ним.
Отметим, что за "Ювентус" традиционно болеют многие жители Италии за пределами Турина.
The first ever Juventus Store opens in Rome! 📌⚪️⚫️– JuventusFC (@juventusfcen) 1 сентября 2018 г.
➡️ https://t.co/jB2K2hrQqW #ForzaJuve pic.twitter.com/l0ji5k3eZx
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/italy/seriaa/2018-2019/