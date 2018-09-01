"Ювентус" открыл первый магазин в Риме

Открылся первый магазин "Ювентуса" в Риме, сообщает официальный сайт клуба. Там болельщики смогут приобрести клубную атрибутику и различную продукцию.

В честь открытия магазина 5 сентября там состоится встреча с легендой клуба нападающим Давидом Трезеге. Члены фан-клубов "Юве" смогут взять у француза автограф и сфотографироваться с ним.

Отметим, что за "Ювентус" традиционно болеют многие жители Италии за пределами Турина.