"Ювентус" отказался от приобретения Мораты

"Ювентус" отказался от покупки нападающего "Челси" Альваро Мораты этим летом. Как сообщает портал Calciomercato, "бьянконери" не устраивает высокая трансферная стоимость 25-летнего испанца. "Вероятность приобретения Мораты очень мала, поскольку "Челси" установил очень высокую цену", – приводит слова исполнительного директора "Ювентуса" Джузеппе Маротты итальянский портал.

В текущем сезоне Мората провел в составе "Челси" 51 игру во всех турнирах, в которых отметился 19 голами и 6 результативными передачами.