"Ювентус" обыграл "Беневенто" и вышел на второе место

"Ювентус" в матче 12-го тура чемпионата Италии обыграл на своем поле "Беневенто" - 2:1. По голу в составе туринцев забили Гонсало Игуаин и Хуан Куадрадо. Команда после этой победы вышла на второе место в турнирной таблице. От лидирующего "Наполи" "зебры" отстают на одно очко.

В другом поединке "Кальяри" одержал победу над "Вероной" - 2:1. Победный гол забил Паоло Фараго.

Чемпионат Италии

Серия А

12-й тур

"Ювентус" - "Беневенто" - 2:1 (0:1)

Голы: Чичиретти, 19 (0:1). Игуаин, 57 (1:1). Куадрадо, 65 (2:1).

"Ювентус": Щенсны, Кьеллини, Де Шильо, Сандру, Ругани, Матюиди, Маркизио, Игуаин, Куадрадо (Бернардески, 81), Дуглас Коста (Манджукич, 78), Дибала (Бентанкур, 87).

"Беневенто": Бриньоли, Антей, Венути, Лазар (Ломбарди, 62), Джимсити, Ди Кьяра, Виола, Чибса, Катальди (Париджини, 87), Арментерос (Кода, 70), Чичиретти.

Предупреждения: Катальди, 37. Маркизио, 43. Чибса, 45+2. Игуаин, 73. Антей, 85. Бернардески, 89.

Судья: Абиссо.

5 ноября. Турин. Стадион Allianz Stadium.

"Кальяри" - "Верона" - 2:1 (1:1)

Голы: Б.Сукулини, 6 (0:1). Чеппителли, 28 (1:1). Фараго, 85 (2:1).

Нереализованный пенальти: Чигарини (Кальяри), 11 (вратарь)

"Кальяри": Рафаэл, Андреолли, Романья, Чеппителли, Чигарини (Дессена, 87), Падоин, Ионицэ (Фариас, 78), Барелла, Фараго, Сау (Жоау Педру, 65), Паволетти.

"Верона": Николас, Касерес (Валоти, 55), Эрто, Супрен, Караччоло, Б.Сукулини, Ромулу, Фоссати, Черчи (Верде, 69), Паццини (Дзакканьи, 83), Фарес.

Предупреждения: Рафаэл, 45. Б.Сукулини, 48. Фарес, 74. Валоти, 79. Чигарини, 87.

Судья: Гвида.

5 ноября. Кальяри. Стадион Sardegna Arena.