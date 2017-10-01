"Ювентус" не удержал преимущество в два мяча над "Аталантой"

В матче 7-го тура чемпионата Италии "Ювентус" сыграл вничью с "Аталантой" – 2:2. Это первый матч в нынешнем сезоне серии А, когда туринцы не смогли победить. А беспроигрышная серия "Аталанты" во всех турнирах продлилась до семи встреч.

Чемпионат Италии

7-й тур

"Аталанта" – "Ювентус" – 2:2 (1:2)

Голы: Бернардески, 21 (0:1). Игуаин, 24 (0:2). Кальдара, 31 (1:2). Кристанте, 67 (2:2).

Нереализованный пенальти: Дибала, 84 (вратарь).

"Аталанта": Бериша, Мазиелло, Паломино, Хатебур, Кальдара, Куртич (Петанья, 56), Кристанте (де Рон, 88), Спинаццола, Фройлер, Гомес, Корнелиус (Иличич, 32).

"Ювентус": Буффон, Лихтштайнер (Барцальи, 66), Кьеллини, Бенатиа, Матюиди, Асамоа, Бентанкур, Игуаин, Манджукич (Дуглас Коста, 78), Дибала, Бернардески (Куадрадо, 69).

Предупреждения: Лихтштайнер, 58. Гомес, 64. Паломино, 80. Петанья, 82.

Судья: Дамато (Италия).