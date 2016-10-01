"Ювентус" хочет приобрести Корреа у "Атлетико"

Сезон в чемпионате Италии начался не так давно, но "Ювентус" уже планирует трансферную работу на следующее лето. Как утверждает Calciomercato, туринский клуб планирует приобрести у "Атлетико" нападающего Анхеля Корреа. "Старая синьора" уже сделала запрос в Мадрид по поводу возможности продажи 21-летнего аргентинца, который рассматривается в качестве замены Марио Манджукичу. В текущем сезоне Кореа сыграл в 5 матчах чемпионата Испании, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
Kiro
crazyalexrus Лучше бы проверял инфу, чем позориться. Это Анхель, а в Сампе был Хоакин Корреа.
12:50
crazyalexrus
Значит когда он в "Самппе" был перед носом ...Тот Ювентусу было плевать...А тут ушел в другой чемп и вдруг нужен))) наркоманы
12:32