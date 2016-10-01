12:17 | ФУТБОЛ — Италия

"Ювентус" хочет приобрести Корреа у "Атлетико"

0
0
0
2

Сезон в чемпионате Италии начался не так давно, но "Ювентус" уже планирует трансферную работу на следующее лето. Как утверждает Calciomercato, туринский клуб планирует приобрести у "Атлетико" нападающего Анхеля Корреа. "Старая синьора" уже сделала запрос в Мадрид по поводу возможности продажи 21-летнего аргентинца, который рассматривается в качестве замены Марио Манджукичу. В текущем сезоне Кореа сыграл в 5 матчах чемпионата Испании, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

0
0
0

Материалы REN-TV

Что ждет Украину после Порошенко...

Солиста "На-На" зверски избили радикалы в Одессе...

Следователи снова обвинили Россию в атаке на "Боинг" MH17 над Донбассом,...

Единственное интервью Стерджеса о скандале в Москве: Проблема в их...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Kiro

crazyalexrus Лучше бы проверял инфу, чем позориться. Это Анхель, а в Сампе был Хоакин Корреа.

12:50

crazyalexrus

Значит когда он в "Самппе" был перед носом ...Тот Ювентусу было плевать...А тут ушел в другой чемп и вдруг нужен))) наркоманы

12:32

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ