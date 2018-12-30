"Ювентус" близок к подписанию контракта с Аароном Рэмси

В ближайшее время "Ювентус" должен договориться с полузащитником "Арсенала" о подписании контракта, сообщает Calciomercato.com.

Помимо "Ювентуса", на игрока также претендует "ПСЖ". Но, по информации издания, Рэмси склоняется к тому, чтобы перейти в итальянский клуб. Отмечается, что валлиец просит зарплату в размере 10 миллионов евро за сезон и контракт на три-четыре сезона. Его текущее соглашение с "Арсеналом", где он отыграл последние десять лет, истекает летом 2019 года.

В текущем сезоне Рэмси сыграл в 23 поединках, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи.