Йон-Арне Риисе: "Джеррард был более совершенным игроком, чем Тотти"

Экс-защитник "Ромы" и "Ливерпуля" Йон-Арне Риисе выразил восхищение легендами своих бывших команд Франческо Тотти и Стивеном Джеррардом соответственно. По мнению норвежца, английский хавбек был более совершенным игроком, чем итальянец.

- Тотти - бог в Риме. Джеррард - "Капитан Фантастика" (Супергерой из комиксов. - Прим. СЭ) в Ливерпуле, - цитирует Goal Риисе. - Они разные игроки. Джеррард был более совершенным игроком, чем Тотти. У него было все - сила, выносливость, удар, пас, а также возможность играть на разных позициях. Тотти же был технически и тактически очень хорош. Он отличный человек и отдавал всего себя на поле. Это два лучших игрока, с которыми я играл.