Йон-Арне Риисе: "Джеррард был более совершенным игроком, чем Тотти"

Экс-защитник "Ромы" и "Ливерпуля" Йон-Арне Риисе выразил восхищение легендами своих бывших команд Франческо Тотти и Стивеном Джеррардом соответственно. По мнению норвежца, английский хавбек был более совершенным игроком, чем итальянец.
- Тотти - бог в Риме. Джеррард - "Капитан Фантастика" (Супергерой из комиксов. - Прим. СЭ) в Ливерпуле, - цитирует Goal Риисе. - Они разные игроки. Джеррард был более совершенным игроком, чем Тотти. У него было все - сила, выносливость, удар, пас, а также возможность играть на разных позициях. Тотти же был технически и тактически очень хорош. Он отличный человек и отдавал всего себя на поле. Это два лучших игрока, с которыми я играл.
Излучение Гаврилова-Черенкова
Поставь Джеррарда на позицию Тотти, и был бы пшик. А Тотти на позиции Джеррарда спокойно сыграл бы, может, с меньшей интенсивностью, но зато с большей расчетливостью. Так что это только частное мнение рыжего, т.е. Рийсе.
14:21
Vamphyri
Ну, это надо быть фанатом Ливерпуля и Джерарда лично, чтобы так говорить. Тотти ещё играет на высшем уровне, Стиви Джи уже нет. При том, что Франческо старше. Тотти чемпион мира. Стиви Джи нет. Тотти чемпион Италии. Стиви Джи чемпионом Англии так и не стал. Тотти забил почти вдвое больше Стивена Единственное - у Стива есть оба еврокубка. У Тотти их нет. И вообще, по количеству титулов Джеррард впереди, благо всякие кубки лиги Ливерпуль таки периодически выигрывал. Разумеется, для Ливерпуля он не меньше легенда и душа команды, чем Тотти для Ромы. Но Тотти, это Тотти. С ним вообще мало кого можно сравнить, и это точно не Джеррард.
13:40