Янн Карамо - о первом голе за "Интер": "Это самый важный мяч в моей карьере"

Нападающий "Интера" Янн Карамо назвал гол в ворота "Болоньи" в матче 24-го тура чемпионата Италии (2:1) самым важным в карьере. 19-летний француз впервые сыграл в стартовом составе в серии А.

- Это самый важный гол в моей карьере, – цитирует Sky Sport Italia Карамо. - Это мой первый мяч в Италии, который был забит в нужное время. Надеюсь, что буду больше играть, но, конечно же, все зависит от тренера.

Спаллетти не особо много говорил со мной перед игрой, но он сказал мне хорошо размяться и что моя скорость будет полезна. Он также попросил, чтобы я играл для своих партнеров по команде. Было удивительно, что я оказался в стартовом составе, но думаю, что с улучшением тренировок - это естественный шаг.