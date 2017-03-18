Вратарь из серии B вызван в сборную Италии

Тренерский штаб сборной Италии определился с составом на ближайшие матчи. Впервые в национальную команду вызван 19-летний голкипер Алекс Мерет, играющий за Спаль во втором по силе дивизионе страны. 24 марта итальянцы сыграют в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2018 с Албанией, а 28-го в товарищеской встрече встретятся с Голландией.

Полностью состав сборной Италии выглядит следующим образом:

вратари Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), Джанлуиджи Доннарумма ("Милан"), Алекс Мерет ("Спаль");

защитники Давиде Астори ("Фиорентина"), Андреа Барцальи ("Ювентус"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Маттео Дармиан ("Манчестер Юнайтед", Англия), Данило Д’Амброзио ("Интер"), Алессио Романьоли ("Милан"), Даниэле Ругани ("Ювентус"), Давиде Дзаппакоста ("Торино"), Леонардо Спинаццола ("Аталанта");

полузащитники Марко Пароло ("Лацио"), Лоренцо Инсинье("Наполи"), Никола Сансоне ("Вильярреал", Испания), Федерико Бернардески ("Фиорентина"), Даниэле Де Росси ("Рома"), Марко Верратти ("ПСЖ", Франция), Антонио Кандрева ("Интер"), Роберто Гальярдини ("Интер")

нападающие Эдер ("Интер"), Чиро Иммобиле ("Лацио"), Андреа Белотти ("Торино"), Маноло Габбьядини ("Саутгемптон", Англия).