11:53 | ФУТБОЛ — Италия

Войчех Щенсны: "Мое будущее? Оно в руках Венгера"

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Голкипер "Арсенала" Войчех Щенсны, на правах аренды выступающий за "Рому", заявил, что пока не знает, в каком клубе продолжит свою карьеру. 26-летний польский вратарь второй сезон играет за "Рому" и в текущем сезоне пропустил 18 мячей в 19 встречах серии А. Ранее сообщалось, что итальянский клуб намерен сохранить Щенсны.

– Мое будущее? Я и сам пока ничего не знаю, – цитирует Goal.com Щенсны. – Мое будущее находится в руках Арсена Венгера, которому я доверяю с 16 лет. Решение полностью зависит от него. В моем контракте нет суммы отступных. Приятно, что за меня борются такие сильные клубы, как "Арсенал" и "Рома".

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