Владелец "Фиорентины": "Если игроки настоящие мужики, то обыграют "Торино"

Один из владельцев "Фиорентины", Андреа Делла Валле, после вылета из Лиги Европы заявил, что расстроен выступление своей команды в матче с менхенгладбахской "Боруссией" (2:4). Руководитель отметил, что игрокам придется доказывать свою состоятельность в следующем матче чемпионата Италии.

– Я в шоке, – цитирует Football Italia Валле. – Игра была в какой-то момент закончена, но этот выдуманный пенальти все начал заново. У меня сейчас много гнева и разочарования. Не хочется говорить о таком сразу после игры, но я разочаровал болельщиков. Не помню, чтобы мы так ужасно играли при мне. Наши фанаты также разочарованы, как и мы. Я прошу у них прощения от имени команды. Я просто не могу осознать того, что случилось.

Если игроки настоящие мужики, то обыграют "Торино" в понедельник. С завтрашнего дня футболисты будут сидеть с тренерами и заниматься. После игры они час сидели в раздевалке и разбирали игру. Шестое место в серии А? Нам нельзя сдаваться. Мы всегда участвуем в европейских турнирах и сделаем все возможное, чтобы подобным образом завершить сезон.