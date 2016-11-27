Винченцо Монтелла: "Я был очень зол на "Милан" в перерыве"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после матча 14-го тура серии А против "Эмполи" (4:1) отметил, что команда ужасно провела первый тайм. По словам наставника, он был очень зол на своих игроков в перерыве, но затем команда сыграла хорошо.

- В первом тайме команда играла ужасно. Футболисты действовали лениво и неуверенно. Так что я был зол в перерыве. Но вторая половина мне понравилась гораздо больше. Мы создали много моментов. Моя цель - помочь команде расти, поэтому у нас есть еще много работы.

Лападула? Это не моя проблема, а как раз конкурентов "Милана". Я вижу его на тренировках, где он выкладывается на 110 процентов. Если научится использовать свою энергию, то будет играть еще лучше. Бакка сегодня получил выходной. Я знаю, что он был на игре "Севильи". На это было разрешение от меня и клуба. Надеюсь, он хорошо повеселился там.