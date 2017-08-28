Винченцо Монтелла: "Ньянг? Не могу комментировать это каждый раз"

Главный тренер "Милана" Винченцо Монтелла после победы во 2-м туре чемпионата Италии над "Кальяри" (2:1) не стал отвечать на вопросы о нападающем М`Бае Ньянге. 22-летний француз по-прежнему не тренируется с командой.

- Ньянг? Не могу комментировать это каждый раз, - приводит Football Italia слова Монтеллы.

Напомним, что французский форвард сенегальского происхождения отказался от перехода в московский "Спартак", так как хочет перебраться в "Торино". Игрок получил справку о стрессовом состоянии и десятидневное освобождение от тренировок в "Милане".

На матче с "Кальяри" фанаты "россонери" выразили недовольство французом, вывесив баннер со словами: "В обновленном "Милане" нет места для тех, кто подвергается стрессу. Уходи, Ньянг".