В итальянской серии B продолжат выступление 19 клубов вместо 22

Число участников итальянской серии B в сезоне-2018/19 не будет увеличено, сообщает Football Italia. Участие в чемпионате из-за финансовых проблем не смогли подтвердить "Бари", "Чезена" и "Авеллино".

В серии Б хотели сократить чемпионат с 22-х до 20 команд, добрав одну из участников низшего дивизиона. Федерация футбола Италии не разрешила лиге пойти на такой шаг. 20-е место среди участников хотели занять "Катания", "Новара", "Сиена", "Тернана", "Про Верчелли" и "Виртус".

Апелляция в Национальный Олимпийский комитет Италии ни к чему не привела, и сезон, стартовавший 24 августа, продолжат 19 клубов.