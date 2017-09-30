"Удинезе" разгромил "Сампдорию" благодаря трем голам с пенальти

"Удинезе" на своем поле разгромил "Сампдорию" - 4:0. При этом три мяча были забиты с пенальти, которые забили три разных футболиста.

Чемпионат Италии

Серия А

7-й тур

"Удинезе" - "Сампдория" - 4:0 (1:0)

Голы: де Пауль, 27 - с пенальти (1:0). Макси Лопес, 66 - с пенальти (2:0). Макси Лопес, 85 (3:0). Фофана, 90+5 - с пенальти (4:0).

"Удинезе": Биссарри, Найтинк, Анджелла, Самир (Аднан, 71), Стрюгер Ларсен, Бехрами (Балич, 69), Янкто, Барак (Фофана, 64), Макси Лопес, де Пауль, Лазанья.

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Стринич, Берешински, Феррари, Баррето, Рамирес (Линетти, 55), Прат, Торрейра, Квальярелла (Ковнацки, 73), Сапата (Капрари, 71).

Предупреждения: Барак, 14. Баррето, 29. де Пауль, 32. Фофана, 76. Балич, 83.

Удаление: Баррето (Сампдория), 40.

Судья: Фаббри.

30 сентября. Удине. Стадион "Дачия арена".