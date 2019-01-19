18:00 | Футбол — Италия

"Удинезе" – "Парма": видеотрансляция матча в 20.00

Обсудить
0

В матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу в субботу, 19 января, "Удинезе" принимает "Парму".

"СЭ" в новом сезоне показывает чемпионаты Испании и Италии. Наши пользователи могут смотреть видеотрансляции всех матчей ла лиги и серии А в прямом эфире на удобном устройстве и абсолютно бесплатно.

Следить за матчем "Удинезе" – "Парма" вы можете на сайте "СЭ" в прямом эфире с помощью видеотрансляции на этой странице. Начало – в 20.00 (время московское).

Удинезе - Парма

Турнирная таблица, расписание матчей, календарь и результаты чемпионата Италии по футболу - здесь

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ