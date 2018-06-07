У Наингголана есть предложение от "Интера" и китайского клуба

Полузащитник "Ромы" Раджа Наингголан может продолжить карьеру в "Интере" или в чемпионате Китая, сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Corriere dello Sport, главному тренеру "Интера" Лучано Спаллетти очень нравится игра бельгийца, и он хотел бы видеть его в своей команде. Год назад миланский клуб также предпринимал попытки приобрести футболиста, но сделка не состоялась. При этом у него также есть предложение от китайского клуба "Гуанчжоу Эвергранд". В случае перехода игрок получит зарплату в 12 миллионов евро в год, а "Рома" - 30 миллионов евро отступных.

30-летний игрок провел 42 матча за "Рому" во всех турнирах в прошлом сезоне, забил шесть мячей и отдал 11 результативных передач.