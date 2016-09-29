16:06 | ФУТБОЛ — Италия

"Торино" выкупит контракт Харта, если игрок согласится на понижение зарплаты

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"Торино" рассчитывает в конце сезона заполучить арендованного у "Манчестер Сити" голкипера Джо Харта на постоянной основе. Как сообщает Tuttosport, туринский клуб намерен предложить 29-летнему англичанину контракт, рассчитанный до 2021 года. Однако "быки" готовы платить игроку зарплату лишь в 2 миллиона евро за сезон, в то время как по нынешнему соглашению с "Манчестер Сити", рассчитанному до 2019 года, он получает 4 миллиона евро. В текущем сезоне Харт сыграл в 4 матчах серии А, пропустив 3 гола.

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